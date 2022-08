Competição estadual de off-road acontece em Califórnia neste sábado

Da Redação

Califórnia receberá neste próximo sábado (13) a terceira etapa da Copa Norte Indoor, competição com veículos off-road, que será realizada no Centro de Eventos Toninho do Ouro, no Parque Industrial da cidade, na saída para Apucarana. O evento é organizado pela Equipe Insertos da Trilha e pela Prefeitura de Califórnia, através da Secretaria de Inovação, Comunicação Social e Turismo.

De acordo com a organização, a Copa terá cinco categorias: 4x2 AR (veículos movidos a ar), 4x2 AP (veículos movidos a água), 4x4 (veículos com tração nas quatro rodas), Veterano (qualquer veículo conduzido por motoristas acima dos 60 anos) e Patroas (qualquer veículo conduzido por mulheres). O torneio deve ter entre 45 e 50 competidores.

Segundo a Amanda Pereira Mendes, da Equipe Insertos da Trilha, a expectativa é receber um grande público. “Acreditamos em um público grande, já realizamos com público de mil pessoas em um evento a 17 km da cidade, então como a entrava vai ser franca e dessa vez em Califórnia, esperamos 1,5 mil a 2 mil pessoas no sábado”, disse a organizadora.

A competição estadual começará às 8 horas. Com entrada gratuita, o evento oferecerá praça de alimentação até o final do evento, que deve ser encerrado por volta das 17 horas, momento que acontecerá a ‘Volta de Ouro’, onde os três pilotos que atingirem as voltas mais rápidas poderão melhoras seu tempo em uma última tentativa.

Ainda segundo a organização, o evento terá uma demonstração ao público do veículo UTZ, uma espécie de meio termo entre um carro e um quadriciclo. A categoria deve entrar para a Copa nas próximas edições.

A Copa Norte Indoor já teve suas duas primeiras etapas no ano, em Mandaguari e Ibiporã. Após a fase de Califórnia, o evento de rally ainda acontecerá em Cornélio Procópio (10 de setembro), Cambira (22 de outubro), Londrina (19 de novembro) e Jandaia do Sul (3 de dezembro).

