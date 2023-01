Companhia de Reis segue em Ivaiporã anunciando o nascimento de Jesus

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nos 64 anos de fundação da Companhia de ReisIreno Custódio Teixeira de Ivaiporã, os foliões seguem firmes na caminhada, anunciando o nascimento de Jesus. Neste ano, a novidade acontece na sexta-feira (6), Dia de Reis, quando uma Companhia de Reis de Juranda também estará em Ivaiporã participando das festividades.

continua após publicidade .

Desde o dia (1º ) a companhia vem percorrendo várias ruas da cidade e dos distritos anunciando o nascimento do Deus Menino. “De uma forma bastante alegre e com muita devoção até o dia 6”, relatou o embaixador Edmilson Boscardim.

O comerciante Ednilson Guergolett, que tem um mercado na Vila Nova Porã, foi um dos devotos de Santos Reis que recebeu os foliões, nesta quarta-feira (4). “É uma tradição que a gente acompanha desde criança, e é uma satisfação muito grande estar recebendo aqui”. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

Encontro de Folia de Reis

No próximo dia 6, por volta das 16 horas, na Diaconia dos Santos Reis, que fica no Jardim Belo Horizonte, próximo ao Parque Ambiental Jardim Botânico, haverá o primeiro encontro de Folia de Reis com a participação da Companhia de Reis da cidade de Juranda.

“Era um sonho antigo da nossa companhia, e vamos ter a honra de estar recebendo a companhia de Juranda. No encontro, são cruzadas as bandeiras, os palhaços cruzam as espadas, e uma companhia faz a saudação a outra, mostrando a união da fé”, explicou Boscardim.

Tradição em Ivaiporã

A Folia dos Santos Reis, é a festa religiosa que celebra o nascimento de Jesus Cristo é o momento quando os Três Reis Magos foram visitá-lo. É a maior festa de tradição religiosa da cultura de Ivaiporã, que mesmo antes de o município obter a emancipação política a já percorria as ruas da cidade.

A Companhia de Reis Ireno Custódio Teixeira é formada por pessoas de várias cidades do Paraná e dos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Siga o TNOnline no Google News