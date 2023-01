Companhia de Juranda participa do Dia dos Reis em Ivaiporã

Da Redação

O Dia de Reis, comemorado no sábado (6), foi marcado em Ivaiporã com o encontro da Companhia de Reis da cidade, Ireno Custódio Teixeira, e a Companhia Sol Nascente, da Vila Rural de Juranda.

Foi o primeiro encontro de Companhias de realizado em Ivaiporã. Segundo o embaixador da companhia de Ivaiporã, Edmilson Boscardim, o momento é "um sonho antigo que finalmente foi realizado, após 64 anos de tradição da Folia de Reis na cidade".

Durante o dia, as duas companhias caminharam juntas por várias ruas de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, anunciando o nascimento do Deus Menino. A grande comemoração em louvor aos reis foi encerrada no final da tarde, na Capela da Diaconia dos Santos Reis, que fica no Jardim Belo Horizonte.

Padre Natalício, reitor do Santuário Santa Rita da cidade de Lunardelli, como em todos os anos, prestigiou a comemoração na capela no jardim Belo Horizonte e abençoou todos os participantes.

