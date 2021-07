Comoção em Ivaiporã com a morte de Juliana kriger, 42 anos

Da Redação

Juliana Kriger, 42 anos

A morte de Juliana Aparecida Kriger Costa, de 42 anos, na noite de sexta -feira (30), vítima da Covid-19 gerou grande comoção em Ivaiporã e na região.

Juliana é filha de Frida Kriger Costa servidora aposentada da Receita Federal e de Luiz Costa, o Luizão, servidor aposentado da Prefeitura de Ivaiporã.

Segundo familiares, Juliana sentiu sintomas mais graves somente nos dois últimos dias de isolamento, quando precisou ser internada. Juliana ficou por alguns dias hospitalizada no Instituto Lucena Sanches e faleceu na noite de sexta-feira por volta das 19 horas.

Nas redes sociais amigos postaram mensagens de luto e conforto a família

“Minha querida Juliana Kriger Ainda não consigo acreditar que você se foi, não consigo aceitar que você já não está aqui entre nós, que não podemos mais nos encontrar, conversar, rir…A vida muitas vezes parece ser muito injusta. Como é possível que alguém tão jovem e com tanta vitalidade simplesmente nos deixe de um momento para o outro, tão repentinamente. Eu sei que a revolta de nada adianta, pois não vai te trazer de volta. O melhor que podemos fazer, é transmitir pensamentos de paz, luz e serenidade para que você descanse. O melhor que temos a fazer é tentar consolar o nosso coração com as recordações felizes que você nos deixou. Vai em paz, minha querida amiga, você vai fazer muito falta. Cada um tem a sua hora, e mais cedo ou mais tarde vamos nos encontrar. Até lá ficam as saudades e o nosso amor por vc!!“.

“Descanse em paz Juliana! Que Deus te receba na sua infinita misericórdia. Meus sentimentos a toda família que Deus possa confortar os corações de todos vocês“.

“VC combateu o combate e foi guerreira!! Deus quer os bons perto dele. Cuide de nós aí de cima! Aos familiares meus sinceros sentimentos“.