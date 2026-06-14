Como será o domingo em Ivaiporã? Veja a previsão do tempo
Previsão indica chuva ao longo do domingo, alta umidade e temperaturas amenas em Ivaiporã e região
O domingo (14) começa com temperatura de 15°C em Ivaiporã e deve permanecer com tempo instável durante todo o dia. De acordo com a previsão do Simepar, a máxima prevista é de apenas 17°C, enquanto a umidade relativa do ar permanece elevada, entre 92% e 100%.
Há previsão de chuva desde as primeiras horas da manhã, com os maiores volumes esperados entre o fim da manhã e o início da tarde. O acumulado previsto para o dia é de 8,9 milímetros, e a probabilidade de ocorrência de chuva chega a 98%.
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Os termômetros devem registrar 15°C nas primeiras horas do dia, alcançando 17°C entre o meio-dia e o final da tarde. Com o tempo fechado e a presença da chuva, a sensação térmica permanece baixa ao longo do domingo.
Os ventos sopram com intensidade fraca, variando entre 4 e 11 km/h, com rajadas que podem atingir até 18 km/h.
Frio aumenta nos próximos dias
A tendência para a próxima semana indica queda gradual das temperaturas na região. Na quarta-feira (17), a previsão aponta mínima de 11°C e máxima de 21°C. Já nos dias seguintes, as madrugadas devem ficar ainda mais frias, com possibilidade de temperaturas próximas dos 7°C e 8°C no fim da semana.
O sol nasce às 7h08 e se põe às 17h47 neste domingo.
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