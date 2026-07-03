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Como será a sexta-feira em Ivaiporã? Veja a previsão do tempo

Dia começa com 16°C, tem máxima de 21°C e não há previsão de chuva

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 06:24:25 Editado em 03.07.2026, 06:24:22
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Como será a sexta-feira em Ivaiporã? Veja a previsão do tempo
Autor Previsão indica dia de sol e sem previsão de chuva - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A sexta-feira (3) começa com temperatura de 16°C em Ivaiporã. A previsão indica tempo firme durante todo o dia, com sol entre poucas nuvens e 0% de chance de chuva.

Segundo o Simepar, ao longo da manhã, os termômetros sobem de forma gradual e a temperatura chega aos 21°C entre o meio-dia e o meio da tarde. À noite, o frio volta e a temperatura cai para 14°C.

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A umidade relativa do ar varia entre 72% e 98%. Os ventos sopram com velocidade entre 4 km/h e 7 km/h, e rajadas de até 18 km/h.

O sol nasce às 7h12 e se põe às 17h51. Não há previsão de chuva ao longo de todo o dia.

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