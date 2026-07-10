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Como fica o tempo em Ivaiporã nesta sexta-feira (10)

Sexta-feira começa com 13°C, sem previsão de chuva. Na próxima semana, a mínima pode chegar a 8°C.

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 07:25:39 Editado em 10.07.2026, 07:25:35
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Como fica o tempo em Ivaiporã nesta sexta-feira (10)
Autor Por volta das 4 horas os termômetros marcavam 13°C - Foto: Foto: Reprodução/Imagem Ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma sexta-feira (10) de tempo firme, sem chuva e com temperaturas entre 13°C e 24°C. A estabilidade é provocada pela atuação de uma massa de ar seco.

Por volta das 4 horas os termômetros marcavam 13°C. Ao longo da manhã, a temperatura sobe rapidamente e deve atingir 24°C por volta das 15h.

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A probabilidade de chuva é de 0%, com acumulado previsto de 0 milímetro. A umidade relativa do ar varia entre 51% e 82%.

Os ventos permanecem fracos, entre 4 e 11 km/h, com rajadas de até 11 km/h durante a tarde. Após o pôr do sol, às 17h54, a temperatura volta a cair e deve chegar a 17°C no fim da noite.

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Próximos dias

No fim de semana, o tempo segue estável, com máximas de 22°C no sábado (11) e no domingo (12). Já na terça-feira (14), a previsão aponta nova queda nas temperaturas, com mínima de 8°C.

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