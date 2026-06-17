Como fica o tempo em Ivaiporã nesta quarta-feira (17)

A previsão do tempo para Ivaiporã indica um dia de temperaturas baixas, céu com muitas nuvens e ausência de chuva nesta quarta-feira (17). O cenário deve se manter durante todo o dia, com variações entre períodos de sol e momentos de maior nebulosidade.

Durante a madrugada e a manhã, o sol aparece entre muitas nuvens. Já à tarde, o tempo segue estável, sem previsão de precipitações. À noite, o céu continua com bastante nebulosidade, mas sem expectativa de chuva.

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As temperaturas variam entre 10°C e 20°C. Além disso, a sensação térmica pode ficar ainda mais baixa, oscilando entre 9°C e 15°C, especialmente nas primeiras horas do dia.

A umidade relativa do ar permanece elevada e pode atingir 99%. Enquanto isso, os ventos sopram com velocidade média de 7 km/h, contribuindo para a sensação de frio.

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O sol nasce às 7h08 e se põe às 17h46.

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