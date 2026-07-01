Como fica o tempo em Ivaiporã nesta quarta-feira (1º)
Dia começa frio, com 15°C, mas a temperatura sobe ao longo da tarde; não há previsão de chuva
A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma quarta-feira (1º) de tempo firme, com mínima de 15°C e máxima de 25°C. O município terá sol ao longo do dia, sem previsão de chuva, segundo dados do Simepar.
O amanhecer frio, com sensação térmica de 15°C às 5 horas. No entanto, a temperatura aumenta de forma gradual durante a manhã.
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Ao meio-dia, os termômetros devem marcar 23°C. Em seguida, a máxima de 25°C está prevista entre 14h e 15h.
Apesar do aquecimento durante a tarde, o tempo permanece estável e não há previsão de chuva ao longo do dia.
A umidade relativa do ar varia entre 56% e 95%. Além disso, os ventos sopram com velocidade média de 7 km/h. As rajadas podem chegar a 25 km/h.
No fim da tarde, a temperatura volta a cair rapidamente. Às 18h, a previsão é de 19°C. Já às 23h, os termômetros devem registrar 16°C.
O sol nasce às 7h11 e deve se pôr às 17h51.
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