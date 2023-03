Comitiva de Godoy Moreira reivindica investimentos junto ao governo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira, viajou essa semana a Curitiba, para acompanhar alguns projetos que estão tramitando no Governo do Estado, além de fazer novas reivindicações de recursos para beneficiar a população nas mais diversas áreas.



continua após publicidade .

Primis esteve acompanhado na viagem pelo presidente da Câmara de Vereadores, Cristiano Prestes de Macedo (Du da Vila), e dos vereadores Liquinha e Luiz Tobias. A comitiva de Godoy Moreira participou de várias reuniões e audiências, dentre elas na SEAB, Sedu, Detran, Sanepar, Instituto Água e Terra e Casa Civil.

LEIA MAIS: Carreiro e Capataz são atrações na festa de Godoy Moreira

continua após publicidade .

“O deputado Artagão Júnior e sua equipe reforçou nossos pedidos em todas as secretarias e órgãos do governo. Muita coisa boa está para ser liberada e estamos convictos que as novas reivindicações também serão atendidas pelo governador Ratinho Júnior”, destaca o prefeito.

A comitiva também visitou os gabinetes dos deputados estaduais Artagão Júnior, Alexandre Curi e Alisson Anthony Wandscheer. “Agora e só os nossos engenheiros e a equipe elaborarem os projetos para corrermos atrás novamente, mas a expectativa é boa, graças a Deus. A nossa missão é essa e sempre trabalhando e lutando em prol da nossa população. Vamos em frente com Deus no comando”, enaltece Primis.

Siga o TNOnline no Google News