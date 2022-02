Comitê Territorial do Vale do Ivaí planeja ações para 2022

Da Redação

A inovação é uma das prioridades para fortalecer ecossistema de negócios na região

O Comitê Territorial de Desenvolvimento Econômico do Vale do Ivaí, uma organização multissetorial que representa as 26 cidades que compõem a microrregião, passa o dia reunido na próxima quinta-feira (10) para realizar o planejamento estratégico de ações para 2022. A instituição visa, fundamentalmente, estimular parcerias, projetos e programas que contribuam para a melhoria do ambiente de negócios para o desenvolvimento sustentável da região. A reunião será no Senac, em Apucarana, das 8h30 às 18 horas.

De acordo com o consultor do Sebrae/PR, em Apucarana, Tiago Cunha, são quatro áreas de atuação consideradas prioritárias para o comitê: desburocratização do processo de abertura de novas empresas; fomento para o acesso ao mercado; Incentivos para a cultura de inovação; e educação empreendedora.

O consultor explica que o desafio geral da desburocratização é reduzir o tempo de resposta para abertura de novos negócios, em todas as cidades da região, onde já existem, por exemplo, ações do Empresa Fácil.

Cunha destaca que outra prioridade é o incentivo às empresas da região ampliarem participação no mercado. Uma das ações pontuais é o estimulo à participação nas compras públicas, através das licitações e pregões realizados pelas prefeituras e órgãos públicos locais, regionais, estaduais e federais. “Se as empresas participarem sistematicamente dos processos de compras públicas, além de ampliarem seus mercados, estarão assegurando que os recursos ficam na própria cidade, fazendo a economia local girar mais forte”, raciocina o consultor.

A terceira prioridade do comitê é a inovação. A ideia é estimular a cultura de inovação nas empresas de toda a região para fortalecer todo o ecossistema de negócios. “Nesse sentido, visamos ampliar e consolidar as parcerias já existentes, com instituições de ensino e pesquisa, com instituições de crédito e fomento, entre outras”, diz. Uma das ações já previstas para esse ano, dentro deste contexto, é um evento de inovação, o Vale do Ivaí Inova – Setores que Transformam, que deve acontecer em outubro, com uma mostra regional de inovações e encontros de debate e educação para a inovação.

A quarta prioridade do comitê é a chamada Educação Empreendedora, que trabalha em duas frentes junto às comunidades estudantis de ensino básico, ensino médio e superior. Em uma frente, consolidando programas já existentes voltados a estimular os estudantes a empreenderes e, na outra frente, a formação e capacitação continuada de professores para trabalhar a cultura empreendedora em sala de aulas. As ações envolvem alunos das redes pública e privada.

Nesse sentido, dois eventos já estão sendo programados pelo comitê, 1º. Seminário de Educação Empreendedora do Vale do Ivaí, que deve ocorrer em maio, e o Vale do Ivaí Sprint, um evento exclusivo para professores para formação continuada.