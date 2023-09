Comitê de Desenvolvimento do Vale do Ivaí planeja ações para 2024

Na quarta-feira (20), o Comitê de Desenvolvimento Territorial do Vale do Ivaí, que inclui os municípios da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), se reuniu no Centro da Melhor Idade de Ivaiporã para planejar as ações que serão executadas em 2024.

O objetivo da reunião de planejamento foi identificar as necessidades relacionadas à economia, educação, social ou à agricultura dos municípios da Amuvi.

Segundo o prefeito Carlos Gil, a Amuvi é parceira do Comitê de Desenvolvimento Territorial do Vale do Ivaí, “temos grande interesse em ver a região desenvolvida. Inclusive estamos trabalhando para melhorar as Rodovias 272 e 466 com alargamento de acostamento e mais trevos nos principais pontos. O Governo do Estado está investindo R$18 milhões apenas em projetos”, disse Carlos Gil.

Também participaram da reunião do Comitê de Desenvolvimento Territorial do Vale do Ivaí, o prefeito de Rio Bom, Moises Andrade, o secretário de Indústria, Comércio, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Ivaiporã, Alex Fonseca, e a consultora do Sebrae, Joelma Kato, que agradeceu à Amuvi pela parceria.

Fazem parte da Amuvi, os municípios de Apucarana, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí, onde o Sebrae auxilia os gestores públicos.

