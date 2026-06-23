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AMEAÇAS POR TELEFONE

Comerciantes recebem ligações com ameaças e acionam a PM em Ivaiporã

Casos foram registrados em empresas da região central da cidade; vítimas relataram intimidações por telefone e ameaças de assalto

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 07:20:24 Editado em 23.06.2026, 07:20:20
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Comerciantes recebem ligações com ameaças e acionam a PM em Ivaiporã
Autor Os casos foram registrados em estabelecimentos comerciais da área central da cidade - Foto: TN Online/Arquivo/Ilustração

A Polícia Militar atendeu duas ocorrências de ameaças por telefone em Ivaiporã na segunda-feira (22). Os casos foram registrados em estabelecimentos comerciais da área central da cidade após funcionários e gerentes receberem ligações com intimidações e supostas ameaças de assalto.

A primeira situação ocorreu por volta das 9h em uma empresa localizada na Avenida Paraná. Segundo uma funcionária, um homem ligou para o estabelecimento e exigiu que todo o dinheiro disponível no caixa fosse separado para que ele passasse para buscar.

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De acordo com o relato, o autor também afirmou que, se a ordem não fosse cumprida, chegaria ao local acompanhado de três homens armados e faria disparos contra as pessoas que estivessem na empresa.

A vítima informou aos policiais que não conseguiu anotar o número da ligação porque ficou abalada com a ameaça. A equipe orientou a funcionária e registrou o boletim de ocorrência.

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Durante o atendimento, os policiais receberam a informação de que outras lojas da cidade também teriam recebido contatos semelhantes.

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Horas depois, a PM voltou a ser acionada para atender outra ocorrência, desta vez em um estabelecimento na Rua Rio Grande do Sul.

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O gerente da empresa relatou ter recebido ligações com ameaças de assalto. Ele também informou que havia um veículo estacionado nas proximidades em atitude considerada suspeita.

Os policiais conversaram com o responsável pelo comércio, que repassou um número telefônico apontado como origem das chamadas. A equipe orientou o gerente a acionar imediatamente o 190 caso perceba qualquer nova situação suspeita.

Após os atendimentos, a Polícia Militar registrou as ocorrências e seguiu com o patrulhamento na região.

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ameaças por telefone crimes estabelecimentos comerciais ivaipora POLICIA MILITAR segurança pública
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