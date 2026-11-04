Comerciante xinga agentes de endemias durante vistoria em Bom Sucesso

Servidoras fiscalizavam acúmulo de água em pneus no centro da cidade quando foram ofendidas pelo dono do estabelecimento

Duas agentes de endemias foram alvos de ofensas verbais na tarde desta terça-feira (3) enquanto realizavam o trabalho de fiscalização em um comércio localizado na Rua Emilio Parra, no centro de Bom Sucesso.

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As profissionais, de 48 e 51 anos, foram ao local por volta das 14h30 para uma vistoria de rotina, já que havia vários pneus acumulando água parada no espaço, o que representa risco para a saúde pública.

Durante a fiscalização, o proprietário do comércio se exaltou com a presença das servidoras. De acordo com o relato feito à Polícia Militar, o homem passou a ofendê-las com palavrões, afirmando que as mulheres seriam "desocupadas" e incapazes de realizar o trabalho.

Sentindo-se constrangidas e humilhadas durante o exercício de suas funções, as duas vítimas procuraram o destacamento da Polícia Militar logo após o episódio para registrar a ocorrência. Elas foram orientadas pelos policiais sobre as medidas legais que podem ser tomadas na Justiça contra o autor das ofensas.