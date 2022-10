Comerciante é preso suspeito de envolvimento com jogo do bicho

Da Redação

Materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia de Faxinal

Um homem, de 58 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (10), suspeito de envolvimento no jogo do bicho, em Borrazópolis, no norte do Paraná. Se acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos máquinas utilizadas para apostas, extratos de jogos e dinheiro dentro de um bar.

Conforme o delegado Ricardo Mendes, a equipe foi até o local verificar a denúncia de que havia um botijão de gás furtado no estabelecimento comercial. No local, os policiais encontraram o referido botijão e também se depararam com materiais utilizados no jogo de azar.

Dentro do estabelecimento foram apreendidas quatro maquinas utilizadas para apostas eletrônicas, aproximadamente, R$ 3 mil em notas de valores diversos, extratos de jogos e oito celulares de origem suspeita.

O proprietário do estabelecimento foi preso e encaminhado à delegacia de Faxinal juntamente com os materiais apreendidos.

