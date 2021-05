Comerciante de 63 anos é mais uma vítima da covid na região

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta quinta-feira (6), o comerciante Paulo Alves Leite, de, 63 anos, foi uma vítima da Covid-19, em Kaloré. Conhecido também como, Rodela e Paulão, ele era dono de um bar e foi hospitalizado há alguns dias, mas não resistiu às complicações da doença e morreu.

Segundo a Funerária Ser Luto, o sepultamento ocorre na manhã desta sexta-feira (7).

Covid-19 em Kaloré

Em Kaloré, no dia 6 de maio, segundo boletim divulgado pela enfermeira Josete, mais 10 casos de covid foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde.

O total de confirmados subiu para 913 e 13 óbitos. Além disso, 23 pessoas aguardam o resultado do exame.

As informações são do Blog do Berimbau.