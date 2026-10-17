Comerciante Antonio Sérgio Mazeto morre aos 58 anos em Califórnia

Proprietário de lanchonete na cidade, Mazeto era muito conhecido na região; OAB de Apucarana emitiu nota de pesar

O comerciante Antonio Sérgio Mazeto morreu neste sábado (17) aos 58 anos. Muito conhecido na cidade de Califórnia por ser proprietário de uma lanchonete, ele era filho de Leontina Mazeto, do tradicional Hotel Mazeto, e pai da advogada Izabela Mara Mazeto.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos deste sábado (17) em Apucarana e região

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O corpo do comerciante está sendo velado na Capela Mortuária do município. De acordo com as informações da família, o sepultamento está marcado para as 18h, no Cemitério Municipal de Califórnia.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Apucarana, emitiu uma nota oficial lamentando o falecimento do comerciante. No comunicado, a entidade prestou solidariedade à família enlutada e enviou condolências, com destaque para a filha de Antonio, a advogada Izabela.