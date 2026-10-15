Comentário no WhatsApp termina em ameaça armada em São Pedro do Ivaí

Suspeito foi até a casa da vítima com uma foice após se irritar com uma mensagem sobre uma foto dele segurando cerveja

Um morador do centro de São Pedro do Ivaí foi ameaçado na porta de casa por um conhecido armado, na noite da última quarta-feira (14). A confusão teve início após uma provocação feita pela vítima em um grupo de aplicativo de mensagens.

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De acordo com o registro policial, a vítima relatou que o suspeito publicou uma foto no WhatsApp em que aparecia segurando uma lata de cerveja. O morador então respondeu no grupo, fazendo um comentário em tom de provocação envolvendo o resultado de uma disputa, possivelmente política.

Inconformado com a mensagem, o autor da foto foi até a residência da vítima. Portando um objeto cortante — que o morador não soube identificar se era uma faca grande ou uma foice —, o homem ficou em frente ao imóvel gritando e prometeu agredir a vítima quando a encontrasse na rua.

Após as ameaças, o suspeito foi embora do local sem deixar pistas. A Polícia Militar atendeu a ocorrência, registrou o caso e orientou o morador sobre os procedimentos legais para dar andamento à denúncia.