Comemoração ao padroeiro de Ivaiporã inicia nesta quinta-feira (28)

Paróquia Bom Jesus de Ivaiporã

Na próxima semana, no sábado dia 6, é o Dia de Bom Jesus, padroeiro de Ivaiporã. Para celebrar a data, a Igreja Matriz Bom Jesus realiza a Festa do Padroeiro que começa nesta quinta-feira (28), com a novena do padroeiro e vai até o dia 5 de agosto, véspera do dia de Bom Jesus. No dia 6, feriado municipal, as festividades se encerram com missa solene, benção dos carros e almoço.

Padre Célio Marcos Tarozo, pároco da Bom Jesus convida a todos para participarem das festividades.

Neste ano a novena do padroeiro em cada noite terá um padre diferente, “Padres que já passaram pela Paróquia Bom Jesus, e também daqui da cidade, cada noite uma benção diferente. Você vai alcançar aquela graça necessária na sua vida”, destacou.

Durante a semana, a novena que será na igreja matriz terá início às 19h30, no sábado (30) e domingo (31) às 19 horas.

No sábado dia 6, dia do padroeiro de Ivaiporã, às 9 horas, acontece a missa solene em comemoração ao Senhor Bom Jesus. Após a Missa, a benção dos veículos e às 11h30 um delicioso almoço no Salão Paroquial.

“Terá um preço bem acessível, apenas R$ 20,00 por pessoa. Para que todos tenham condição de participar”, disse padre Célio.

Para a participação no almoço, é necessário fazer a reserva do convite na secretária da paróquia, ou ainda pelo telefone celular da paroquia (WhatsApp|) 9 8443-9555.

Confira as datas da novena:

28/07 – 1º dia da novena, missa com padre Leandro e os seminaristas. Benção dos Pães. (quinta-feira)

29/07 – 2º dia da novena, missa com padre Edivaldo. Benção das Famílias. (sexta-feira)

30/07 – 3º dia da novena, missa com padre Romano. Benção pela Libertação das nossas dependências. (sábado)

31/07 – 4º dia da novena, missa com padre Nivaldo. Benção dos Jovens (domingo)

01/08 – 5º dia da novena, missa com padre Voltarelli. Benção pelos Doentes (segunda-feira).

02/08 – 6º dia da novena, missa com padre Miguel Pace. Benção pelos Trabalhadores (terça-feira).

03/08 – 7º dia da novena, missa com padre Geraldino. Benção pelas Vocações Ordenadas (quarta-feira).

04/08 – 8º dia da novena, missa com padre Natalício. Benção das Crianças (quinta-feira).

05/08 – 9º dia da novena, missa com padre Marcos Fábio. Benção pelos falecidos das famílias (sexta-feira).

