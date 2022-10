Começa obra de duplicação entre Ivaiporã e Jardim Alegre; assista

Da Redação

A Prefeitura de Ivaiporã iniciou a obra de duplicação de uma das principais vias de acesso ao município. Trata-se da Rodovia Celso Fumio Makita, que fica entre o final da Avenida São Paulo – próxima ao Quartel do Corpo de Bombeiros, e o trevo do acesso secundário. A área que será duplicada tem 4.750,70 metros de extensão e 79.321,38m². Veja o vídeo abaixo.

Orçada em R$16.244.918,49 a autorização para licitar a obra foi assinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, deputado estadual Ademar Traiano e pelo prefeito Carlos Gil, no dia 30 de junho de 2022, em Ivaiporã, e integra o plano de governo da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis (meta 107) no que se refere à acessibilidade e mobilidade urbana. A obra custará R$15.000.000,00 para o Governo do Estado com contrapartidas das Prefeituras de Ivaiporã (R$1.040.004,91) e Jardim Alegre (R$204.913,58).

Com a duplicação do acesso secundário serão beneficiados o Bosque da Saúde, Jardins Itapoá, Porto Belo e Itaipu, e as Vilas Ipiranga, Esperança, Santa Maria, Operária II e Santa Luzia – além de facilitar a vida de quem reside no Jardim Luiz XV e na Vila Nova Porã.

Prazo de execução

Lucas Pereira, que é engenheiro civil da Usinagem Vale do Ivaí – empresa responsável pela execução da obra, disse que o prazo para concluí-la foi estipulado em 365 dias.

“Com a execução da obra o trânsito fluirá muito bem entre Jardim Alegre e Ivaiporã. Portanto, estou muito feliz por haver parceria entre os 2 municípios”, afirmou o prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan.

Com as obras do acesso secundário e do Trevo Ouro Verde, o diretor do Departamento de Obras, Bruno Montoro, explicou que o objetivo é promover acessibilidade, desenvolver o município e despertar o interesse em investidores – especialmente visando à geração de emprego.

Governo do Estado

Na ocasião, o prefeito licenciado Carlos Gil contou que o recurso para execução da obra está disponível. “Agradeço ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior e ao deputado estadual Ademar Traiano, que lutou muito no DER [Departamento de Estradas de Rodagem do Estado] apresentando emendas para que a obra se tornasse uma realidade. Trata-se de um governo que cumpre compromissos assumidos. Por isso, ambos tiveram uma expressiva votação em Ivaiporã e no Estado”, declarou Carlos Gil, que acredita numa expansão imobiliária e industrial no município.

Enquanto acompanhava a obra o prefeito em exercício de Ivaiporã, Marcelo Reis, afirmou que administrar Ivaiporã é uma grande responsabilidade e exige cuidados também com as áreas da saúde, educação, cultura e assistência social, por exemplo. “Estamos trabalhando para melhorar cidade e a duplicação do acesso secundário irá refletir em 2 grandes aspectos: desenvolvimento do município e na segurança de quem trafega pela Rodovia Celso Fumio Makita”, observou Marcelo Reis.

O projeto prevê 2 rotatórias para facilitar as manobras dos veículos – uma em frente à distribuidora Disfranco e outra em frente à Coamo de Jardim Alegre, barreira New Jersey dividindo a pista, acostamento e calçadas.

Os prefeitos Carlos Gil, Marcelo Reis e José Roberto Furlan estavam acompanhados dos vereadores Gertrudes Bernardy e Emerson Bertotti (Ivaiporã), Sônia Campos, Priscilla Bogo e Rubens Castro (Jardim Alegre). Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Ivaiporã - Lúcia Lima



