Começa nesta quarta-feira em Ivaiporã a 4ª edição da Expo Flores

Arquivo 3ª edição da Expo Flores em Ivaiporã

O Rotary Club Ivaiporã Integração promove a partir desta quarta-feira (26) até domingo (30) a 4ª edição da Expo Flores. O evento conta com a parceria do Viveiro de Mudas Daneluz, de São Jorge d’Oeste.

A abertura oficial da Expo Flores será às 14 horas no Centro Cultural da Melhor Idade, ao lado do Lago Jardim Botânico, e terá parte da renda revertida para o Abrigo de Animais Toca de Assis, que também contará com voluntários da ONG trabalhando nos cinco dias da exposição.

Nesta quarta a exposição vai até às 21 horas. Na quinta, sexta e sábado a feira ficará aberta das 10 às 21 horas; e no domingo o evento é aberto ao público das 10 às 18 horas.

Serão expostas variedade de plantas ornamentais, mudas frutíferas, flores, folhagens e árvores para sombra.

De acordo com a presidente clube de serviço, Sylvia Miranda Esquiçato, o evento já é uma tradição na cidade.

“Todos os anos a Expo Flores tem sido sucesso. Além de moradores de Ivaiporã, recebemos visitantes de vários municípios para conhecer as mais variadas espécies de flores e mudas de plantas”, disse Sylvia.

