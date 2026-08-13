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EDUCAÇÃO

Começa a preparação para a construção do novo centro de educação infantil de Faxinal

Etapa de terraplanagem teve início nesta semana; nova estrutura permitirá estender o ensino em tempo integral para a faixa de quatro e cinco anos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Começa a preparação para a construção do novo centro de educação infantil de Faxinal
Autor Foto: Prefeitura de Faxinal

A preparação do terreno para a construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do distrito de Faxinalzinho teve início nesta semana, em Faxinal. A obra recebe um investimento de R$ 2.503.118,40 e tem como objetivo principal ampliar a capacidade de atendimento da rede pública e universalizar o ensino em tempo integral para crianças de até cinco anos na localidade. A fase inicial dos trabalhos engloba os serviços de terraplanagem do lote, que possui uma área total de 3.501,79 metros quadrados.

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O projeto prevê uma área construída de 456,86 metros quadrados, projetada para abrigar atividades pedagógicas adequadas à faixa etária da primeira infância. Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, o distrito atende atualmente 37 crianças de até três anos em período integral. Com a consolidação da nova unidade, a oferta de vagas em tempo estendido será expandida para contemplar também os alunos de quatro e cinco anos, atendendo a uma demanda antiga das famílias locais que precisam conciliar a rotina de trabalho com o cuidado dos filhos.

O início da movimentação de terra marca a primeira de uma série de etapas necessárias para a edificação do espaço. A expectativa da administração local é de que a nova estrutura física não apenas supra a fila de espera por vagas na região, mas também ofereça condições técnicas e pedagógicas aprimoradas para o desenvolvimento infantil, além de garantir suporte contínuo aos pais e responsáveis do distrito.

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Centro Municipal de Educação Infantil Construção de CMEI Educação Infantil faxinalzinho investimento em educação Permanência em Tempo Integral
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