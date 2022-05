Combate à Dengue: Ivaiporã forma ‘agentes mirins’

Da Redação

Com objetivo de conscientizar as crianças dos projetos sociais, o Departamento de Saúde da Prefeitura de Ivaiporã criou o programa Agente Mirim de Combate à Dengue, envolvendo a Vigilância Sanitária.

Segundo a diretora de Saúde, Cristiane Pantaleão, a ideia é ensinar as crianças e adolescentes dos projetos sociais Renascer, Casa de Vivência e Centro da Juventude, a conhecer os sintomas da doença; prever a proliferação do mosquito; executar ações de eliminação dos focos no município para gerar a conscientização sobre o combate à dengue; eliminar os recipientes encontrados com água parada nos domicílios; reduzir os casos positivos; e envolver a sociedade no combate à dengue.

O programa foi iniciado com uma aula de conscientização acerca do mosquito Aedes aegypti, no Centro da Melhor Idade, onde as crianças aprenderam o que é a larva, mosquito, tipos de doenças que causa e atitudes necessárias para evitar acúmulo de água e lixo.

O programa terá a duração de 5 meses. As crianças e adolescentes que passarem pela formação irão desenvolver atividades em domicílio – coletando material que possa acumular água. “Em seguida, iremos desenvolver um laboratório com o material colhido em casa e promover uma feira com material reciclável. No final, haverá a formatura do Agente Mirim de Combate à Dengue”, explicou Cristiane Pantaleão.

A vereadora Gertrudes Bernardy defendeu o combate à dengue envolvendo principalmente as crianças e adolescentes, “porque são fundamentais para orientar e ajudar os pais a manter os cuidados necessários no domicílio”.