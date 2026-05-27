Comarca de Apucarana fecha cadastro eleitoral com mais de 103 mil votantes aptos

A Comarca Eleitoral de Apucarana (PR), que abrange também os municípios de Cambira e Novo Itacolomi, fechou o cadastro para as eleições de 2026 com um total de 103.875 cidadãos aptos a votar. O balanço final mostra um crescimento do eleitorado na região em comparação com os dados coletados no mês de abril, que eram de pouco mais de 102 mil. Atualmente, apenas na cidade de Apucarana, o número de eleitores em situação regular chegou a 94.414 (antes o número era de 92.804). Em Cambira, o número de aptos saltou de 6.362 para 6.458. Já Novo Itacolomi contabiliza hoje 3.003 votantes liberados, um aumento frente aos 2.994 do mês passado.

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Apesar da mobilização da Justiça Eleitoral nos últimos dias antes do fechamento do cadastro, no dia 6 de maio, 24.525 eleitores da comarca seguem com o documento cancelado no sistema do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Além disso, outros 1.245 eleitores aparecem com o título suspenso, que normalmente ocorre nos casos de condenações criminais e por improbidade administrativa. Dados do Cartório da 28ª Zona Eleitoral mostram que Apucarana concentra o maior número de cancelamentos, com 22.738 pendências (em abril, eram 22.980) e 1.176 suspensões. Em Cambira, são 1.382 cancelados e 51 suspensos. Novo Itacolomi manteve os mesmos 405 documentos cancelados de abril e tem 18 suspensos.

Conforme a chefe do Cartório Eleitoral de Apucarana, Andréa Silva Milanin, o cancelamento do título pode acontecer por motivos como: “a falta de biometria, ter deixado de votar em 3 eleições consecutivas e óbitos que demoram uma média de seis anos para serem excluídos do cadastro, depois de lançado”. Além do impedimento de votar e de se candidatar, as consequências do cancelamento incluem a impossibilidade de participar de concurso público, obter passaporte e ainda receber benefícios sociais.

Nos últimos dias antes do encerramento do prazo, o movimento no Fórum Eleitoral de Apucarana aumentou, com centenas de pessoas procurando atendimento diariamente. “Compareceram muitos eleitores, uma média de 300 a 400 eleitores nos últimos cinco dias e no último dia aproximadamente 700 eleitores”, disse. Com o fechamento do cadastro eleitoral, os serviços relacionados ao título ficam temporariamente suspensos e só serão retomados após o encerramento das eleições, no dia 03 de novembro.