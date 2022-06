Com uma faca na mão, homem ameaça e agride genro

Da Redação

Um rapaz foi agredido pelo sogro que estava com uma faca na mão na noite de quinta-feira (8). A ocorrência foi na Av. Minas Gerais no Distrito Ribeirão Bonito, em Grandes Rios.

A Polícia Militar foi chamada por volta das 21h50, onde a solicitante relatava que no Ribeirão Bonito, seu filho estaria sendo agredido.

De imediato os policiais se deslocaram para o distrito. No local conversaram com a vítima, que passou a relatar que estava na residência da sua mãe, quando chegou seu sogro com uma faca na mão e começou a lhe agredir sem motivo nenhum, ocasionando ferimento no pé direito e no seu antebraço direito.

Que no momento da agressão, a sua mãe e o amásio tentaram impedir o agressor, que também foram agredidos com socos no rosto. Antes de se evadir da residência, o autor também quebrou alguns objetos.

Diante dos fatos a equipe orientou as vítimas, fez patrulhamento para localizar o autor, mas não obteve êxito.