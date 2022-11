Com trégua da chuva, plantio de soja avança no Vale do Ivaí

Da Redação

Com a trégua da chuva, o plantio de soja segue acelerado na região. Na área dos núcleos regionais de Apucarana e Ivaiporã da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab) a estimativa é de plantio de 306 mil hectares do grão, que é o carro-chefe da safra de verão.

Nos 15 municípios da área de abrangência do Núcleo Regional de Ivaiporã o plantio evoluiu bem após a trégua das chuvas nesta semana, e atingiu cerca de 65% da área prevista.

De acordo com o engenheiro agrônomo, Sérgio Carlos Empinotti, do Departamento de Economia Rural (Deral), a projeção de área plantada com a soja para esta temporada é levemente maior que na safra 2021/2022, podendo chegar a 178 mil hectares. Na safra anterior os produtores da região plantaram em 175 mil hectares, ou seja, aumento de área de 1,71%.

Com relação ao vendaval e ao grande volume de chuvas no último final de semana, Empinotti diz que não deve afetar as lavouras onde o grão já havia sido semeado. “Houve em algumas áreas problemas com erosão, enterrou um pouco de semente, mas a princípio não requer replantio”, disse Empinotti.

Na região de Apucarana, que abrange 13 municípios, o processo está mais adiantado. Segundo relatório do Departamento de Economia Rural (Deral), o plantio já alcança 80% dos 128 mil hectares previstos para safra 2021/2022.

A previsão do Deral, caso o clima contribua, é que a área plantada de soja esteja concluída dentro de uns 20 dias.

A soja avançou nas áreas da safra de milho. Nas duas regionais, a safra do cereal soma apenas 8 mil hectares. “Sendo que parte desse milho deverá ser destinado à alimentação animal. Hoje o forte do milho é o plantio do safrinha, que ocorre logo após a colheita da soja”, destaca Empinotti.

CUSTOS

Produtores rurais que estão investindo no grão destacam que a inflação também pressiona os insumos. Segundo o produtor rural de Jardim Alegre, Odair Donizete Stabile, nesta temporada os custos estão em torno de 15% a 20% maiores em relação à safra 2021/2022.

“Nos últimos cinco anos, os custos são os mais caros. O custo por alqueire de soja plantada hoje está em torno de R$ 10 mil. Torcer para o tempo ajudar para que possamos produzir bem”, comenta o produtor.

Nesta semana, o preço de mercado da soja na região de Ivaiporã era de R$ 170 a saca de 60 quilos.

