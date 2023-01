Com réplica de fuzil, jogadores de airsoft são confundidos, na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Uma confusão envolvendo jogadores de airsoft foi registrada na tarde deste domingo (15), na rodovia PR-466, em Jardim Alegre.

continua após publicidade .

Por volta das 14h50 foi repassado às equipes da Polícia Militar (PM) de Ivaiporã e Jardim Alegre que na PR-466 havia pessoas em um veículo com armas de fogo, aparentemente fuzis ou 12.

LEIA MAIS: Após confusão em boate, assessor parlamentar é preso em Ivaiporã

continua após publicidade .

No local, abordado as pessoas foi constatado ser um grupo de praticantes de airsoft.

Eles relataram que estavam no local que será a sede do grupo e estavam demarcando uma pista. Diante do fato foi qualificado o responsável pelo local.

As armas utilizadas no Airsoft são réplicas idênticas às armas reais, geralmente são de plástico e com algumas partes em metal para aumentar a semelhança com armas de fogo.

As munições dessas armas são bolinhas de plástico, também conhecidas como esferas ou BB’s.

Siga o TNOnline no Google News