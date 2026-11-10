Com mínima de 12°C ao amanhecer, ausência de chuva e sol predominam nesta terça-feira em Ivaiporã

Ivaiporã terá uma terça-feira (10) com predomínio absoluto de tempo firme, céu claro e sem qualquer risco de chuva ao longo do dia. As primeiras horas da manhã registram temperaturas mais baixas, com mínima prevista de 12°C, enquanto o aquecimento gradual durante a tarde eleva a máxima para 25°C, garantindo uma sensação térmica bastante amena e agradável em toda a cidade.

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A estabilidade meteorológica se confirma pela probabilidade nula de chuva e volume acumulado de 0,0 milímetro em todo o território municipal. Os índices de umidade relativa do ar oscilam entre 49% nos momentos de maior aquecimento e alcançam 85% nos períodos mais frios, acompanhados por ventos soprando do quadrante leste a uma velocidade média de 17 km/h, com rajadas pontuais que podem atingir a força máxima de 46 km/h.