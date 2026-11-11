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Com máxima de apenas 16°C, quarta-feira será de tempo instável em Ivaiporã

Os termômetros variam apenas entre 15°C e 16°C no município, com índices de umidade oscilando de 65% a 89% ao longo do dia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Com máxima de apenas 16°C, quarta-feira será de tempo instável em Ivaiporã
Autor Foto: Arquivo TNOnline

A cidade de Ivaiporã registra tempo instável e uma amplitude térmica atipicamente baixa nesta quarta-feira (11). Diferente de dias ensolarados, os termômetros praticamente não apresentam elevação ao longo das horas, marcando uma temperatura mínima de 15°C já nas primeiras horas da manhã e alcançando uma máxima de apenas 16°C à tarde. Esse cenário térmico estagnado é reflexo direto da nebulosidade e da condição propícia para precipitações no município.

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Os dados meteorológicos confirmam o clima úmido com 75% de probabilidade de ocorrência de chuva, embora o volume acumulado previsto seja modesto, estimado em apenas 1,6 milímetro. A umidade relativa do ar acompanha a instabilidade, variando de um índice mínimo de 65% até atingir o pico de 89%. A dinâmica atmosférica se completa com os ventos soprando predominantemente da direção sudeste a uma velocidade média de 11 km/h, havendo, no entanto, potencial para rajadas moderadas que podem atingir a marca de 41 km/h em determinados momentos do dia.

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CHUVAS instabilidade climática ivaipora previsão do tempo temperaturas baixas
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