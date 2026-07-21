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INFRAESTRUTURA

Com investimento de R$ 15,5 milhões, pavimentação entre Rio Bom e Novo Itacolomi segue de forma acelerada

Obra de infraestrutura deve melhorar a mobilidade e a segurança no trajeto, além de impulsionar o desenvolvimento econômico dos dois municípios

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 17:57:00 Editado em 21.07.2026, 17:56:53
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Com investimento de R$ 15,5 milhões, pavimentação entre Rio Bom e Novo Itacolomi segue de forma acelerada
Autor Foto: - Divulgação

As obras de pavimentação da Estrada Rural Miguel Garcia de Azevedo, via que conecta os municípios de Rio Bom e Novo Itacolomi, seguem em andamento com a aplicação da camada asfáltica. O projeto estrutural recebe um investimento de R$ 15,5 milhões, destinado à modernização de 9,6 quilômetros de percurso. Segundo o balanço atualizado da execução, as equipes de trabalho já finalizaram a aplicação de aproximadamente dois quilômetros de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), o que demonstra o avanço do cronograma estabelecido.

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A intervenção viária atende a uma reivindicação histórica da comunidade local. A substituição do trecho de terra pelo asfalto tem como objetivo principal garantir maior segurança, agilidade e conforto no deslocamento diário de moradores e motoristas que trafegam pela região. Além do benefício direto à mobilidade urbana e rural, a infraestrutura exerce um papel estratégico na economia local, facilitando de forma significativa o escoamento da produção agrícola e estimulando o desenvolvimento econômico de ambos os municípios.

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A Prefeitura de Rio Bom, que supervisiona os trabalhos, informou que mantém uma fiscalização rigorosa e permanente sobre a obra. O monitoramento contínuo visa assegurar que todas as etapas do projeto sejam concluídas respeitando os padrões técnicos de qualidade e durabilidade exigidos. Para a administração municipal, a conclusão desta rota é um passo fundamental para fortalecer a infraestrutura logística da cidade e proporcionar melhores condições de vida e de trabalho para a população que depende da rodovia.

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Desenvolvimento ecônomico Estrada Rural Fiscalização de Obras infraestrutura viária Mobilidade Urbana Pavimentação Urbana
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