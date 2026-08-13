Com espaço renovado, APMI de Jandaia do Sul amplia conforto para mães e crianças

Cerimônia marcou a entrega das obras e o início de uma nova fase dos serviços sociais na cidade

A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI) de Jandaia do Sul entregou, nesta quarta-feira (12), as obras de reforma e revitalização de sua sede. O prédio passou por melhorias estruturais com o objetivo de proporcionar um ambiente mais adequado, confortável e funcional para o atendimento a gestantes, mães, crianças e famílias em situação de vulnerabilidade assistidas pelo município.

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A solenidade de reinauguração contou com a presença de lideranças comunitárias, representantes do comércio local, voluntários e autoridades municipais, incluindo o prefeito Ditão Pupio, o vice-prefeito Inei Heckert e a presidente da instituição, Maria Kassab. O evento também teve a bênção do padre Onofre e discursos que enfatizaram o papel social desempenhado pela entidade ao longo de sua trajetória na comunidade jandaiense.

As intervenções no imóvel marcam o início de uma nova etapa para a APMI, que busca fortalecer seus programas de acolhimento e suporte social. Com as instalações renovadas, a equipe técnica da instituição terá melhores condições de trabalho para desenvolver os projetos de assistência e proteção integral à família já consolidados na cidade.