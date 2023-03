Com ciúmes da ex-mulher, homem causa confusão em festa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) de São João do Ivaí foi acionada na madrugada de sexta-feira (24) em atendimento a uma situação de ameaça em uma festa que ocorria na Chácara Pereira . Um homem com ciúmes da esposa estaria causando confusão e feito ameaças.

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim, ao chegar no local a equipe policial conversou com a vítima. Ele disse que estava na confraternização quando o acusado, sem ser convidado, agarrou sua região genital, rasgando seu shorts, e o ameaçou de morte caso não saísse da cidade em três dias.

LEIA MAIS: Motociclista fica em estado grave após acidente com caminhão

continua após publicidade .

Segundo a vítima, o motivo da agressão e das ameaças seria ciúmes da ex-esposa do agressor, que também estava presente na confraternização.

Após as ameaças, o autor se evadiu do local em um Uno branco. Os policiais realizaram patrulhamento, porém sem êxito em localizar o autor.

A equipe policial escoltou os envolvidos para suas devidas residências.

Siga o TNOnline no Google News