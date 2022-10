Com bloqueio na PR-466, filas são registradas nos postos de Ivaiporã

Da Redação

A movimentação de caminhoneiros bolsonaristas que bloqueou parcialmente a PR-466 em Jardim Alegre no final da manhã desta segunda-feira (31) causou uma corrida aos postos de combustíveis. Em Ivaiporã, município vizinho a Jardim Alegre, longas filas estão sendo registradas nos estabelecimentos.

Os motoristas temem que os bloqueios prejudiquem o fornecimento de combustíveis. Segundo a reportagem apurou, em alguns estabelecimentos já há falta de gasolina e etanol.

A PR-466 é uma das mais importantes ligações entre as regiões Sul e Norte do Estado e é um ponto tradicional de bloqueios de caminhoneiros na região. A Polícia Militar de Jardim Alegre deslocou uma equipe para o local, em reforço a uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual, do posto de Porto Ubá, para manter a ordem e assegurar que não haja bloqueio total da pista.

Na região, há registros de bloqueios na BR-317, em Cambé, e na PR-444, em Arapongas.