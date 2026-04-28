Com baixa adesão, 16ª Regional de Saúde faz alerta sobre vacinação contra a gripe

A vacinação contra a gripe atingiu apenas 26% do público-alvo da campanha em Apucarana (PR). Os dados foram divulgados nesta terça-feira (28) pela 16ª Regional de Saúde (RS) que considera a imunização insatisfatória e convoca a população.

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Conforme o levantamento, até agora foram vacinadas apenas 998 crianças de 6 meses a seis anos (11,98%), de um total de 8.334 previsto. Quanto aos idosos, de um total de 25.277, foram imunizados 7.889 (31,21%). E, em relação às gestantes, foram aplicadas 293 doses (29,48%), de um público-alvo fixado em 994 mulheres.

O cenário também é semelhante em Arapongas, onde até agora foram vacinadas 1.058 crianças (13,04%), de um total previsto de 8.112. Entre as gestantes foram imunizadas 467 (44,82%), de um total de 1.042. E, entre os idosos, foram vacinados 6.227 (28,53%), de um total estimado em 21.826.

Nesta terça-feira, o secretário de estado da saúde, César Neves, também reforçou o alerta, no sentido de que o público-alvo busque a imunização. “Apesar da redução dos casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), e do computo de óbitos em geral, temos observado uma curva ascende de casos de SRAG por Influenza, acompanhado de óbitos. Não podemos baixar a guarda em relação à nossa vacinação, que está disponível em todo o Paraná”, avalia o secretário de saúde, frisando que “esses números só podem ser reduzidos com a vacina”.

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O diretor da 16ª Regional de Saúde, Paulo Vital, informa que já foram recebidas da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) três lotes de vacinas, totalizando 59.200 doses. “Alertamos mais uma vez a população sobre a importância da imunização de crianças de seis meses a seis anos, gestantes e puérperas, além de idosos acima de 60 anos”, cita Vital.

A vacina protege contra as principais cepas em circulação no estado. As doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde dos 17 municípios da área de abrangência da 16ª Regional de Saúde.



