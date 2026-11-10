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INVESTIMENTO

Com aporte do Estado, barracão industrial fortalece produtores rurais e economia de Borrazópolis

Estrutura construída por meio da Secretaria de Estado das Cidades oferece melhores condições de trabalho aos produtores rurais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Com aporte do Estado, barracão industrial fortalece produtores rurais e economia de Borrazópolis
Autor Foto: Divulgação

O fortalecimento da produção rural e a criação de melhores condições para o desenvolvimento das atividades econômicas estão entre os benefícios do novo barracão agroindustrial de Borrazópolis, no Vale do Ivaí. Concluída neste ano, a obra representa investimento de R$ 548.554,52, sendo R$ 536.536,47 repassados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado das Cidades (Secid), a fundo perdido, e R$ 12.018,05 de contrapartida da Prefeitura Municipal.

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Localizado às margens da Estrada do Matadouro, o barracão conta com galpão, oficina, escritório, refeitório e sanitários acessíveis. A estrutura já está sendo utilizada pela Associação de Produtores Rurais de Borrazópolis, que atende diversos agricultores do município.

O novo espaço oferece condições adequadas para o desenvolvimento das atividades da associação e para o armazenamento dos maquinários agrícolas, que anteriormente ficavam expostos às condições climáticas. A expectativa é reduzir os custos com manutenção, aumentar a vida útil dos equipamentos e ampliar a disponibilidade de máquinas para atender aos produtores.

Adilson Lucchetti, atual prefeito de Borrazópolis, ressalta os benefícios da estrutura para o município, especialmente o apoio às atividades produtivas locais. “O barracão representa um avanço importante para o município, principalmente para o desenvolvimento econômico, oferecendo uma estrutura adequada e um local seguro para desenvolver as atividades”, destaca.

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POTENCIAL DE CRESCIMENTO – Para o secretário das Cidades, Fernando Giacobo, investir em infraestrutura é também investir no potencial de crescimento dos municípios. “Ao oferecer espaços adequados para o desenvolvimento das atividades produtivas, o Governo do Paraná fortalece os empreendedores, estimula a geração de empregos e renda e abre caminho para novas oportunidades. São iniciativas que impulsionam a economia local e contribuem para o desenvolvimento regional”, destaca o secretário.

Desde 2019, o Governo do Estado destinou R$ 400 milhões para implantação de 440 estruturas em mais de 200 municípios no Paraná. Os recursos são de diferentes órgãos, com destaque para as ações das Secretarias das Cidades (Secid) e da Indústria, Comércio e Serviços (Seic).

Somente pela Secid foram destinados R$ 207,13 milhões. São R$ 125,26 milhões aplicados em 169 unidades, em 115 municípios, todas já entregues. Além disso, há 96 barracões em construção em 81 cidades, que somam R$ 81,87 milhões em investimentos.

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COMÉRCIO E SERVIÇOS – Em Borrazópolis, a atividade rural é um dos setores importantes para a economia local. O barracão industrial, além de apoiar os filiados à Associação de Produtores Rurais de Borrazópolis, ajuda a movimentar o comércio e os serviços. “Os benefícios são muitos. Há potencial de geração de empregos, aumento da renda das famílias e maior circulação de recursos no comércio local. Isso também pode ampliar a demanda por serviços, fornecedores e profissionais de diferentes áreas”, ressalta o prefeito Lucchetti.

Ele também destaca a parceria com o Governo do Paraná para a realização de obras no município. “A parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Cidades (SECID), é fundamental para viabilizar investimentos que muitas vezes seriam mais difíceis de realizar somente com recursos municipais”, afirma.

BENEFÍCIO PARA OS PRODUTORES - Para os agricultores que utilizam o barracão, os resultados já são percebidos na rotina. O produtor rural Luiz Robson Trida, integrante da associação, destaca a importância do espaço para o trabalho no campo. “Para nós, produtores rurais, é muito importante ter um local adequado para desenvolver nossas atividades e guardar os maquinários utilizados nos serviços agrícolas. Isso ajuda a conservar os equipamentos e contribui para que estejam disponíveis quando precisamos, facilitando o trabalho”, relata.

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A estrutura também abre perspectivas para a ampliação dos serviços oferecidos pela associação. “A estrutura permite organizar melhor os processos e avaliar novas possibilidades de crescimento. Com melhores condições, conseguimos estabelecer perspectivas mais positivas para o futuro”, destaca.

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