Com a chegada do inverno, concessionária alerta para neblina na Serra do Cadeado







Com o início do inverno, marcado para o dia 21 de junho, as formações de neblina tornam-se consideravelmente mais comuns nas rodovias paranaenses, especialmente em regiões serranas. O fenômeno climático diminui drasticamente a visibilidade na pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Para garantir uma viagem segura, a concessionária Motiva Paraná reforçou as orientações a quem trafega por trechos com alta incidência de nevoeiro, a exemplo da BR-376.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Motorista bate carro, foge e abandona veículo após capotar em córrego de Faxinal

De acordo com o coordenador de Operações da Motiva Paraná, Bruno Galvão, os trechos exigem cautela. "Tem alguns pontos específicos que você vai identificar ao longo do trecho. Temos na Serra do Cadeado, também temos ali entre Tibagi e Ponta Grossa, ali próximo ao Alto do Amparo, e também no segmento de Ponta Grossa sentido Curitiba", detalha o coordenador.

Os pontos críticos são monitorados 24 horas pelas equipes operacionais, mas a segurança depende fundamentalmente do comportamento preventivo ao volante. Entre as práticas essenciais estão o uso contínuo de limpador de para-brisa e do desembaçador, além da manutenção de uma distância segura do veículo à frente. Galvão lista os cuidados imediatos ao adentrar uma área de baixa visibilidade: "Reduza a velocidade, pratique uma direção defensiva, sempre utilize o farol baixo numa condição de neblina, também é importante utilizar o farol de milha".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O coordenador ressalta ainda que na região da Serra do Cadeado há uma sinalização especial em "linha limão", aplicada especificamente para ampliar o contraste e a orientação dos condutores sob nevoeiro.





Trecho da Serra do Cadeado - Foto: Divulgação/Motiva Paraná Trecho da Serra do Cadeado - Foto: Divulgação/Motiva Paraná

Onde parar com segurança

Um dos erros mais graves durante a neblina é estacionar na pista ou mesmo no acostamento, devido ao alto risco de colisões traseiras. Se a visibilidade estiver excessivamente comprometida, a orientação é buscar um local apropriado. "Como a gente tem uma condição de visibilidade comprometida numa situação de neblina, procure sempre um posto de serviço ou as nossas bases de atendimento", alerta Galvão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estacionamento no acostamento deve ser feito apenas em situações extremas e inevitáveis. "Caso for uma emergência, aí sim você faz a parada em acostamento, ou se possível mais longe do pavimento da rodovia. Para você ter uma condição de segurança, ligue o pisca-alerta e também o triângulo do veículo", orienta o especialista.

Para apoiar os usuários que precisarem interromper a viagem, a Motiva Paraná dispõe de 13 bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que funcionam ininterruptamente. Em caso de incidentes na pista, viaturas da concessionária rodam em sistema ininterrupto. O acionamento para socorro ou dúvidas operacionais pode ser feito por ligação ou mensagem de texto (WhatsApp) pelo telefone 0800 376 0000.

Confira os endereços das 13 bases SAU:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SAU 1 / Sertanópolis – km 26 da PR-323

SAU 2 / Londrina – km 68 da PR-445

SAU 3 / Tamarana – km 26 da PR-445

SAU 4 / Sertanópolis – km 54 da PR-323

SAU 5 / Cambira – km 219 da BR-376

SAU 6 / Marilândia do Sul – km 274 da BR-376

SAU 7 / Mauá da Serra – km 314 da BR-376

SAU 8 / Ortigueira – km 347 da BR-376

SAU 9 / Imbaú – km 390 da BR-376

SAU 10 / Tibagi – km 436 da BR-376

SAU 11 / Ponta Grossa – km 469 da BR-376

SAU 12 / Ponta Grossa – km 528 da BR-376

SAU 13 / Apucarana – km 110 da PR-170



