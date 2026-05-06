Colisão seguida de incêndio deixa uma vítima grave e carros destruídos na PR-466

Um acidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa com queimaduras graves na noite desta quarta-feira (06), na PR-466, em Jardim Alegre (PR).

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A colisão envolveu uma Fiat Strada, um Chevrolet Chevette e um terceiro veículo, que fugiu do local após a batida. Segundo informações apuradas no local pelo TNOnline, o terceiro motorista teria abandonado o carro a cerca de um quilômetro da ocorrência e fugiu.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma vítima foi encaminhada em estado grave ao Instituto de Saúde Lucena Sanchez, em Ivaiporã, com queimaduras. Os demais envolvidos não sofreram ferimentos. Não houve mortes.

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Um dos motoristas envolvidos relatou que seguia pela rodovia, sentido Lidianópolis, quando o Chevette rodou na pista após ser atingido na traseira pelo terceiro veículo. Ainda segundo ele, o carro começou a pegar fogo antes de colidir contra a Fiat Strada.

O condutor afirmou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. Após sair do veículo, ele e outros moradores retiraram os ocupantes do Chevette antes que as chamas se espalhassem.

Segundo o relato, estavam no Chevette um homem e uma adolescente. O veículo foi consumido pelo fogo após o acidente.

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As causas da colisão serão investigadas.