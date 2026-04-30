Colisão na PR-487 de van com placas de Ivaiporã deixa duas pessoas feridas

Um acidente na PR-487 de uma van com placas de Ivaiporã deixou duas pessoas feridas no fim da tarde desta quarta-feira (29), após uma colisão frontal com um caminhão de Turvo, na comunidade São Pedro, em Manoel Ribas, próximo à ponte do Rio Munhoz.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado por volta das 17h30. Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento às vítimas no local.

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Um homem de 57 anos, foi socorrido e encaminhada ao Hospital Municipal de Manoel Ribas. Já a segunda vítima, um homem de 39 anos, foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Ivaiporã.

A batida envolveu uma van com placas de Ivaiporã e um caminhão com placas de Turvo. As causas da colisão não foram informadas.

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