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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Colisão na PR-487 de van com placas de Ivaiporã deixa duas pessoas feridas

Batida frontal com caminhão de Turvo aconteceu na tarde de quarta-feira (29), em Manoel Ribas

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 08:49:54 Editado em 30.04.2026, 08:49:49
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Colisão na PR-487 de van com placas de Ivaiporã deixa duas pessoas feridas
Autor Acidente na PR-487 envolvendo van de Ivaiporã e caminhão deixou duas pessoas feridas - Foto: Reprodução/NH Noticias

Um acidente na PR-487 de uma van com placas de Ivaiporã deixou duas pessoas feridas no fim da tarde desta quarta-feira (29), após uma colisão frontal com um caminhão de Turvo, na comunidade São Pedro, em Manoel Ribas, próximo à ponte do Rio Munhoz.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado por volta das 17h30. Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento às vítimas no local.

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Um homem de 57 anos, foi socorrido e encaminhada ao Hospital Municipal de Manoel Ribas. Já a segunda vítima, um homem de 39 anos, foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Ivaiporã.

A batida envolveu uma van com placas de Ivaiporã e um caminhão com placas de Turvo. As causas da colisão não foram informadas.

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