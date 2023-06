Colisão na PR-466 deixa dois feridos em Manoel Ribas

O Jetta ficou com a frente destruída

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um carro foi registrado na manhã deste sábado (17) em um trevo da PR-466, onde há um entrocamento com a PR-487, na saída de Manoel Ribas para Pitanga e Nova Tebas. Equipes da Defesa Civil, da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência e, conforme as autoridades, houve feridos.

As informações dão conta de que os ocupantes do automóvel, um Volkswagen Jetta, sofreram ferimentos leves. Havia duas pessoas no carro, sendo o motorista e uma passageira. A idade deles não foi divulgada.

Segundo os socorristas, o motorista do caminhão saiu ileso do acidente.

Foto por Blog do Berimbau O caminhão ficou pouco danificado

Com informações do Blog do Berimbau.

