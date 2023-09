Colisão na BR-376 entre carro e micro-ônibus causa morte em Jandaia

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um micro-ônibus foi registrado na tarde deste sábado, 2 de setembro, em um trecho da BR-376, em Jandaia do Sul, norte do Paraná. Equipes da Defesa Civil do município se encontram no local e, conforme as primeiras informações, há um óbito devido à batida.

Um vídeo que circula no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp mostra que o automóvel, um Renault Scénic, colidiu frontalmente contra o coletivo. Vídeo abaixo.

Ocorrência em andamento. Em breve mais informações.

