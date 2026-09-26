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TRÂNSITO

Colisão frontal na PR-650 deixa três feridos em São João do Ivaí

Acidente envolveu dois carros na noite de sexta; vítimas foram levadas ao hospital de Ivaiporã

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Colisão frontal na PR-650 deixa três feridos em São João do Ivaí
Autor A força do impacto causou danos consideráveis em ambos os automóveis - Foto: Divulgação/PRE

Três pessoas ficaram feridas após uma batida de frente entre dois carros de passeio na noite desta sexta-feira (25), na rodovia PR-650, no trecho que pertence ao município de São João do Ivaí.

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A colisão aconteceu por volta das 19h50 e envolveu um VW Gol e um Chevrolet Classic, ambos com placas da própria cidade de São João do Ivaí. No Gol, estavam o motorista, um idoso de 63 anos, e uma passageira de 59 anos. Já o Classic era conduzido por um homem de 40 anos.

De acordo com os registros da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Gol seguia pela rodovia no sentido a Godoy Moreira. Quando o veículo se aproximava do quilômetro 4, o Classic, que viajava na direção contrária, acabou batendo de frente contra ele.

A força do impacto causou danos consideráveis em ambos os automóveis. As três pessoas envolvidas na batida sofreram ferimentos no local. Elas foram prontamente socorridas por equipes de resgate e encaminhadas para atendimento médico na Santa Casa de Ivaiporã. As causas do acidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades de trânsito.

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acidente de transito notícias locais PR 650 são joão do ivai Segurança Viária
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