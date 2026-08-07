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ACIDENTE

Colisão frontal entre dois veículos deixa duas pessoas feridas em Cambira

Uma das vítimas foi socorrida pelo Siate de Apucarana com lesões no tórax, braço e perna. Estado de saúde da segunda pessoa não foi divulgado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Colisão frontal entre dois veículos deixa duas pessoas feridas em Cambira
Autor Foto: Reprodução

Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (7), no município de Cambira. A ocorrência envolveu uma colisão frontal entre dois veículos que trafegavam nas proximidades da estrada Bela Vista. Com o impacto da batida, as equipes de resgate precisaram ser mobilizadas rapidamente para prestar os primeiros socorros aos ocupantes.

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Uma das vítimas, um homem de 28 anos, foi atendida pelos socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros de Apucarana. De acordo com a equipe de resgate, o rapaz sofreu lesões no braço, na perna e na região do tórax, sendo estabilizado no local e encaminhado na sequência para receber atendimento médico em uma unidade de saúde da região.

A segunda vítima envolvida na colisão frontal foi socorrida por uma ambulância do município de Cambira. Até o momento, as autoridades e as equipes de resgate não divulgaram informações detalhadas sobre a identidade ou o estado de saúde dessa pessoa. As circunstâncias e as causas que levaram à batida deverão ser apuradas pelos órgãos competentes de trânsito.

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