Colisão frontal entre carros deixa feridos na PR-170

Dois carros, um Celta com placas de Jandaia do Sul e um Vectra bateram de frente, na noite deste domingo (9) na Rodovia do Milho,PR-170, em Novo Itacolomi.

A unidade avançada do Samu e o Siate foram até o local.

O Samu informou que o motorista do Celta ficou preso nas ferragens, foi socorrido e levado para o Hospital da Providência.

Já um homem de 53 anos sentia dores no tórax e uma mulher de 52 anos também. Ambos foram encaminhados para a UPA de Apucarana.

A princípio, os ocupantes do Celta estavam embriagados. As causas serão apuradas.