Colisão frontal entre carros deixa dois mortos e dois feridos no PR

Acidente de trânsito ocorreu no início da noite de quinta-feira

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em acidente de trânsito no início da noite de quinta-feira (12). A colisão frontal foi entre entre dois carros na PR-218, em Nova Fátima, no norte do Paraná.

A tragédia na PR 218, foi na altura do KM 114 + 300m e envolveu um Fiat/Palio, com placas de Nova Fátima, e um VW/Gol, de Santo Antônio do Paraíso que colidiram de frente.

Os condutores dos veículos, de 38 e 59 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente.

Além das vítimas fatais, dois passageiros do Gol, de 19 e 20 anos, sofreram ferimentos graves e foram encaminhados à Santa Casa de Cornélio Procópio.

A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística foram acionados. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

