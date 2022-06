Colisão entre veículos na Serra do Cadeado deixa um ferido

Da Redação

Nesta quarta-feira (01), a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender uma ocorrência na rodovia BR-376, no Km 312. Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida.

O acidente aconteceu entre os municípios de Mauá da Serra e Ortigueira, ainda na Serra do Cadeado. Uma equipe de socorristas também se dirigiu até o local para atender a única vítima da colisão. De acordo com o Blog do Berimbau, apesar dos ferimentos, o motorista, que não foi identificado, não corre risco de perder a vida.

Informações do motivo do acidente não foram divulgadas, no entanto, o veículo na cor branca, da fabricante Volkswagen, sofreu consideráveis danos. A Rodovia do Café não foi interditada.

