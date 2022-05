Colisão entre veículos na PR-170 deixa dois feridos

Da Redação

Nesta terça-feira (24), por volta das 09h50, foi notificado um acidente a cerca de cinco quilômetros da cidade de Borrazópolis, no trevo que dá acesso à Rodovia do Milho, na PR-170.

Segundo informações, um agricultor identificado como Osvaldo Barion, que conduzia uma Fiat Strada com emplacamento de Borrazópolis, seguia sentido de Cruzmaltina para Borrazópolis quando uma Prisma, com placa de Arapongas, surgiu vindo de Apucarana e tentou contornar o trevo.

Conforme o Blog do Berimbau, o condutor do veículo de Arapongas, identificado como José Maria, possui um sítio em Grandes Rios e esse era, provavelmente, o seu destino no momento da colisão.

As causa exatas do acidente estão sendo apuradas e os dois condutores foram encaminhados para o Hospital Municipal de Borrazópolis com ferimentos, a princípio sem gravidade.





Fonte: Informações Blog do Berimbau.