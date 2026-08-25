Colisão entre trem e carro deixa mulher ferida em Jandaia do Sul

Veículo VW Fox foi atingido na parte traseira durante a travessia. Vítima foi socorrida por equipes da Defesa Civil com lesões sem gravidade

Uma colisão transversal entre um carro de passeio e um trem deixou uma mulher ferida nesta terça-feira (25), no trevo conhecido como Panela de Pedra, no município de Jandaia do Sul.

O acidente envolveu um veículo modelo Volkswagen Fox, que foi atingido pelo trem apenas na parte traseira durante a tentativa de travessia. Equipes da Defesa Civil foram imediatamente acionadas para prestar os primeiros socorros à mulher e garantir a segurança na área.

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A vítima foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul, com suspeita de trauma em tórax, lesão na clavícula e na costela.

Devido à batida e ao trabalho de atendimento à ocorrência, o trânsito na região do trevo da Panela de Pedra apresenta lentidão. As autoridades orientam os motoristas a reduzirem a velocidade e redobrarem a atenção ao trafegarem pelo trecho afetado até a total liberação da via.

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