Colisão entre trem e caminhão-tanque deixa dois feridos em Jandaia do Sul

Dois homens, de 39 e 49 anos, sofreram ferimentos leves após o caminhão-tanque em que estavam ser atingido por um trem na noite de quinta-feira (11), em Jandaia do Sul (PR). O acidente ocorreu na passagem de nível localizada na altura do km 228 da BR-376, na região conhecida como Panela de Pedra, no sentido Mandaguari. No momento exato da colisão, uma forte chuva atingia o município e as cidades vizinhas.

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As vítimas chegaram a ficar presas às ferragens do caminhão, um modelo VW 24.280 branco, que se encontrava sobre a linha férrea quando foi interceptado pela locomotiva. Apesar do impacto e da gravidade inicial da ocorrência, ambos os ocupantes foram socorridos rapidamente pelas equipes de socorro que se deslocaram até a rodovia e passam bem.

As autoridades de trânsito investigam as causas exatas do choque. A principal hipótese é de que a chuva intensa registrada na hora do acidente tenha prejudicado severamente a visibilidade do motorista.