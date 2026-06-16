Colisão entre Onix e Prisma deixa feridos na PR-466 em Jardim Alegre
Colisão entre Onix e Prisma deixa feridos na PR-466 em Jardim Alegre
Um acidente em Jardim Alegre envolvendo um GM Onix e um GM Prisma deixou duas pessoas feridas na noite desta terça-feira (16). A batida ocorreu na PR-466 por volta das 19 horas, no trevo da Placa Luar, e mobilizou equipes de resgate
Dois homens que estavam no Onix tiveram ferimentos. Um deles apresentava lesões mais graves, mas estava consciente e orientado. A outra vítima sofreu escoriações. Outros dois ocupantes do carro não se feriram.
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No Prisma viajavam três pessoas, apesar dos danos registrados no automóvel, nenhum dos ocupantes ficou ferido.
Equipes do Samu de Ivaiporã e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Além disso, a Polícia Rodoviária Estadual realizou os procedimentos necessários e orientou o trânsito.
As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo apuradas.
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