Colisão entre Onix e Prisma deixa feridos na PR-466 em Jardim Alegre

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Um acidente em Jardim Alegre envolvendo um GM Onix e um GM Prisma deixou duas pessoas feridas na noite desta terça-feira (16). A batida ocorreu na PR-466 por volta das 19 horas, no trevo da Placa Luar, e mobilizou equipes de resgate

Dois homens que estavam no Onix tiveram ferimentos. Um deles apresentava lesões mais graves, mas estava consciente e orientado. A outra vítima sofreu escoriações. Outros dois ocupantes do carro não se feriram.

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No Prisma viajavam três pessoas, apesar dos danos registrados no automóvel, nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Equipes do Samu de Ivaiporã e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Além disso, a Polícia Rodoviária Estadual realizou os procedimentos necessários e orientou o trânsito.

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As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo apuradas.





Acidente entre Onix e Prisma no trevo de Placa Luar - Foto: Reprodução/Canal HP Acidente entre Onix e Prisma no trevo de Placa Luar - Foto: Reprodução/Canal HP

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