Colisão entre motocicletas na BR-376 deixa feridos, em Jandaia do Sul

Na manhã desta quinta-feira (26), uma colisão entre duas motocicletas na BR-376 deixou três pessoas feridas, em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. A batida aconteceu por volta das 07h30, no quilômetro 212 da rodovia.

Conforme informações, o acidente foi registrado entre uma moto Honda CG 150, modelo Titan, na cor preta e uma Honda Biz 125, também de cor preta. Conforme relatório da Defesa Civil, três pessoas ficaram feridas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento médicos aos envolvidos. Entre as vítimas está uma mulher, de 41 anos; e um jovem, de 27 anos. Não há mais informações sobre o estado de saúde.

O Posto da Brigada Comunitária (PBC) de Jandaia o Sul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram acionados para atender a ocorrência.





Fonte: Informações Blog do Berimbau.

